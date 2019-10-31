Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке России благодаря дублю Ларссона

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Футболисты столичного "Спартака" на своем поле принимали "Ростов" в рамках 1/8 финала Кубка России. Красно-белые оказались сильнее соперника со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с московским ЦСКА. Первый тайм прошел с территориальным преимуществом хозяев поля.
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