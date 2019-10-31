Футболисты столичного "Спартака" на своем поле принимали "Ростов" в рамках 1/8 финала Кубка России. Красно-белые оказались сильнее соперника со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с московским ЦСКА. Первый тайм прошел с территориальным преимуществом хозяев поля.

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