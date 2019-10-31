Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Спартак» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Ростов» в 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.
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