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Космос На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи Российский сегмент Международной космической станции, зависящий от американских средств связи, со следующего года будет обеспечен отечественным широкополосным каналом связи с Землей, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.