Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Спартак» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства России

Спартак — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2 фото
Московский «Спартак» на своем поле смог одержать победу над казанским «Рубином» в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу.
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