Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и Факты«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 9 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Столичный ФК «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Как уточняет ТАСС, игра прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 2:0. Первый гол уже на третьей минуте игры забил Эсекьель Понсе.
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