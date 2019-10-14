Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско

Контракт с немецким тренером рассчитан до 31 мая 2021 года. Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
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Немецкий тренер Доменико Тедеско подписал контракт со Спартаком и провел первую тренировку с футболистами

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