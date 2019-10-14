Контракт с немецким тренером рассчитан до 31 мая 2021 года. Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.

Происшествия Задержан еще один фигурант «московского дела» Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Происшествия В Новосибирске таксист выкинул женщину с двухлетним ребенком из машины В отношении таксиста, который выкинул мать с двухлетним ребенком из салона авто полиция Новосибирска возбудила административное дело о побоях.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Армия и оружие Военные США покинули две базы в Сирии Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населённого пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком, — говорится в сообщении.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Космос Hubble заснял галактику в форме «летающей тарелки» Космический телескоп Hubble наблюдает за галактиками всех форм, размеров, яркости и ориентации в космосе.

Гаджеты Сервис GeForce Now появился на Android Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.

Общество Урбанистика по-тульски. Депутат-единоросс открыл сушилку для белья Депутат тульской городской Думы Олег Погорелов презентовал жителям многоэтажек на улице Кутузова сушилку для белья.

Общество Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub.

Финансы Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.

Здоровье Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.

Происшествия Студент керченского университета подрался с преподавателем Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.

Здоровье Пять продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях Тяга к каким продуктам говорит о проблемах со здоровьем, читайте в материале «ВП.ру».

Политика Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме» Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».

Общество Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.

Авто Пикап Jeep Gladiator превратили в военный автомобиль Компания Jeep совместно с фирмой AM General, известной по армейскому внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построили военную модификацию пикапа Gladiator Компания AM General из США, которая получила свою известность благодаря военному внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построила армейскую версию пикапа Jeep Gladiator.

Спорт Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии ИААФ Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене попала в список претенденток на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.