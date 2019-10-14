Футбол
РИА Новости«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско
Контракт с немецким тренером рассчитан до 31 мая 2021 года. Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
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Задержан еще один фигурант «московского дела»
Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.
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Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
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Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
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Происшествия
В Новосибирске таксист выкинул женщину с двухлетним ребенком из машины
В отношении таксиста, который выкинул мать с двухлетним ребенком из салона авто полиция Новосибирска возбудила административное дело о побоях.
Вечерний курьер 01:31
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Космос
Hubble заснял галактику в форме «летающей тарелки»
Космический телескоп Hubble наблюдает за галактиками всех форм, размеров, яркости и ориентации в космосе.
Российская газета 07:10
Гаджеты
Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
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Депутат тульской городской Думы Олег Погорелов презентовал жителям многоэтажек на улице Кутузова сушилку для белья.
Фонтанка.Ру 06:00
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Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
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Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub.
Lenta.ru 07:35
Финансы
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Здоровье
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За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
URA.Ru 01:45
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Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Здоровье
Пять продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Тяга к каким продуктам говорит о проблемах со здоровьем, читайте в материале «ВП.ру».
Волгоградская правда 13 октября в 13:01
Политика
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RT на русском вчера в 08:03
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
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Общество
В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
РИА Новости 05:16
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Авто
Пикап Jeep Gladiator превратили в военный автомобиль
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Спорт
Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии ИААФ
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене попала в список претенденток на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Матч ТВ 06:38
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашёл в порт Одессы
Говорит Москва 13 октября в 11:28
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Здоровье
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Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.
MedikForum.ru вчера в 22:57