Футбол
РИА Новости«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско
Контракт с немецким тренером рассчитан до 31 мая 2021 года. Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
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В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен
Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.
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Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
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Газета.Ru вчера в 04:44
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
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В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
RT на русском 07:17
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Коммерсантъ 08:16
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
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Газета.Ru 04:30
Общество
Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
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Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита восхитила поклонников стройностью своих ног
Видео, опубликованное Лолитой в социальной сети Инстаграм, получило огромный отклик от ее самых преданных поклонников.
Kleo.ru 05:08
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 3%, российской - на 0,1 п. п. до 1,1%.
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Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
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Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
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Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Футбол
Новый тренер «Спартака» Хинкель: наш клуб — самый популярный в России
Андреас Хинкель, ассистент нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, поделился мнением о российском клубе.
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Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Финансы
Убыток России из-за дедолларизации оценили в миллиарды
Отмечается, что ЦБ России вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то к марту он получил рост, равный примерно 3,8%.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 08:48
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Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
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В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
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Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56