Футбол

Взгляд.руВзгляд.ру«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы

Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
ТАСС Спорт06:14

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«Спартак» оштрафован за оскорбление болельщиками Дзюбы на 100 тысяч

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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

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