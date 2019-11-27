Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Дзюбы

Московский футбольный клуб "Спартак" заплатит 100 тысяч рублей штрафа за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
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«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
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КДК оштрафовал «Спартак» за кричалку фанатов «Дзюба, Дзюба, иди на ###» на 100 тысяч рублей

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КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

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КДК оштрафовал «Зенит» на 190 тыс. рублей

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

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«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

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Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
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У дочери первого замглавы «Роскосмоса» нашли незадекларированную недвижимость в США

Baza выяснила, что в 2011 году топ-менеджер приобрел недвижимость в США и записал ее на свою несовершеннолетнюю дочь.
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Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»

Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
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В России появился обновлённый кроссовер Toyota C-HR

Японская компания Toyota объявила о выходе на рынок России обновленного кроссовера Toyota C-HR.
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Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
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Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС

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Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
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Overwatch стал бесплатным на неделю

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АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

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Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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