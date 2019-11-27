Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

с чего всё началось

Московский «Спартак» выплатит штраф за оскорбления своих болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 27 ноября сообщает «Чемпионат». Отмечается, что «Спартак» оштрафован на сумму 100 тыс. рублей.

Спорт Ласицкене призвала главу USADA следить за языком Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика Путин выслушал и обнял заплакавшую жительницу Петербурга Путин заметил ее слезы и вернулся, чтобы выслушать жалобу на тяжелую судьбу дочери. Затем президент обнял пожилую женщину.

Общество Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии своего подзащитного, а также об условиях его содержания в СИЗО.

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Общество Мосгордума приняла бюджет столицы Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.

Происшествия В Дрездене подтвердили кражу артефактов из сокровищницы «Зеленый свод» В пресс-службе "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" подтвердили, что злоумышленники похитили из известной сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) более 10 предметов, в том числе саксонский Белый бриллиант весом 49 карат.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.

Гаджеты Спрос на Huawei Mate 30 Pro в России в 20 раз превысил предложение Зарегистрированные пользователи, которым не удалось попасть в число первых 300 человек, но они оставили заявку на предзаказ, смогут также приобрести смартфон по цене 69 999 рублей в фирменных магазинах Huawei в России с 6 декабря и получить купон на скидку на следующую покупку в размере 20 000 рублей.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.

Политика Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Шоу-бизнес Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.