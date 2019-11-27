Футбол
АБН«Спартак» оштрафовали за болельщиков, оскорблявших Дзюбу
Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение свои болельщиков на матче с екатеринбургским «Уралом». Во время матча болельщики московского клуба оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
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Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.ТАСС Спортвчера в 06:14
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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками
Спорт-Экспрессвчера в 15:24
КДК определился с санкциями в отношении «Спартака» за оскорбления фанатами Дзюбы
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