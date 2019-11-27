Футбол

АБНАБН«Спартак» оштрафовали за болельщиков, оскорблявших Дзюбу

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение свои болельщиков на матче с екатеринбургским «Уралом». Во время матча болельщики московского клуба оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
ТАСС Спортвчера в 06:14

Подробнее о событии

«Зенит» заплатит самый большой штраф по итогам 17-го тура РПЛ

Sportbox.RUвчера в 12:11

«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

Спорт-Экспрессвчера в 15:24

КДК оштрафовал «Зенит» на 190 тыс. рублей

Sport24.ruвчера в 06:23

КДК определился с санкциями в отношении «Спартака» за оскорбления фанатами Дзюбы

Sport.ruвчера в 06:44

КДК оштрафовал «Спартак» за кричалку фанатов «Дзюба, Дзюба, иди на ###» на 100 тысяч рублей

Sports.ruвчера в 06:20

КДК оштрафовал «Локомотив» за кричалки болельщиков в адрес Божовича и «Спартака»

Чемпионатвчера в 06:43

«Зенит» заплатит самый большой штраф по итогам 17-го тура РПЛ

Матч ТВвчера в 12:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

REGNUM 03:43
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул компанию

REGNUM 12:59
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
Кино

Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Профиль 26 ноября в 13:39
Недвижимость

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
REGNUM вчера в 21:33
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Нацбанк Украины на сегодня, 28 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за $1.
REGNUM 04:00
Политика

На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
РИА Новости вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Энергетика

Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»

Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.
REGNUM вчера в 11:22
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Общество

В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект

Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Московский Комсомолец 11:07
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Lenta.ru 11:52
Политика

Крымских татар и армян не пустили на Форум ООН по нацменьшинствам

Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
РИА Новости Крым 08:16
Наука

Лечебное действие стволовых клеток на сердце объяснили воспалением

В конце 2018 года независимая группа ученых заново разобрала сердце мыши на отдельные клеточные типы и никаких следов стволовых клеток — то есть таких, которые реально способны делиться и заращивать повреждения, — не обнаружила.
N+1 вчера в 13:25
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Вечерний курьер 08:40
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы

Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Петербургский дневник 11:29
Гаджеты

Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus

Astera 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное