Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение свои болельщиков на матче с екатеринбургским «Уралом». Во время матча болельщики московского клуба оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

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