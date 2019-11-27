Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

с чего всё началось

Напомним, болельщики «красно-белых» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее футболист подвергался оскорблениям во время игры сборной России против Сан-Марино в отборе на Евро-2020. КДК РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей.

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