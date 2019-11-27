Футбол
АБН«Спартак» оштрафовали за болельщиков, оскорблявших Дзюбу
Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение свои болельщиков на матче с екатеринбургским «Уралом». Во время матча болельщики московского клуба оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.ТАСС Спортвчера в 06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками
Спорт-Экспрессвчера в 15:24
КДК оштрафовал «Локомотив» за кричалки болельщиков в адрес Божовича и «Спартака»
Чемпионатвчера в 06:43
КДК определился с санкциями в отношении «Спартака» за оскорбления фанатами Дзюбы
Sport.ruвчера в 06:44
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Космос
Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно
Южный Федеральный 10:02
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Происшествия
Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы
Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:57
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Армия и оружие
На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»
Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Аргументы и Факты 15:48
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Советский спорт 12:11
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
РИА Новости 15:30
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК 26 ноября в 21:20
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Комсомольская правда 09:45
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 11:31
Спорт
Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
RT на русском 15:32
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Футбол
Роберт Морено: «Не понимаю, почему Луис Энрике не хочет меня видеть»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено признался, что не понимает, почему Луис Энрике обвинил его в нелояльности и отказался продолжать с ним работу.
Спорт-Экспресс 15:01
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
ИноСМИ 16:02
Гаджеты
Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super
3DNews вчера в 09:08
Авто
В РФ вводят ГОСТ для классических автомобилей
Автоновости дня вчера в 11:25
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 26 ноября в 01:20
Происшествия
Задержан еще один фигурант дела о беспорядках в Москве
Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Газета.Ru 06:46
Авто
Skoda начала выпуск новой Octavia четвертой генерации
Выпуск дебютной современной Octavia стартовал более 20 лет назад.
CarsWeek.ru 12:57
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета 12:59
Гаджеты
Названа цена долгожданного смартфона Redmi K30
Представители китайского бренда Redmi заявляли о планах по представлению своего нового смартфона K30 лишь к 10 декабря.
Территория новостей 13:02
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Вечерний курьер 12:13