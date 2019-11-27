Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение свои болельщиков на матче с екатеринбургским «Уралом». Во время матча болельщики московского клуба оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Общество Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия» Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.

Происшествия Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия 200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.

Общество Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.

Армия и оружие На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун» Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.

Политика Трамп внезапно прилетел в Афганистан Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.

Происшествия Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.

Общество Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.

Общество Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Спорт Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.

Футбол Роберт Морено: «Не понимаю, почему Луис Энрике не хочет меня видеть» Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено признался, что не понимает, почему Луис Энрике обвинил его в нелояльности и отказался продолжать с ним работу.

Экономика Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet) После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.

Космос В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.

Происшествия Задержан еще один фигурант дела о беспорядках в Москве Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Авто Skoda начала выпуск новой Octavia четвертой генерации Выпуск дебютной современной Octavia стартовал более 20 лет назад.

Футбол «Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы "Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".

Гаджеты Названа цена долгожданного смартфона Redmi K30 Представители китайского бренда Redmi заявляли о планах по представлению своего нового смартфона K30 лишь к 10 декабря.

Общество Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.