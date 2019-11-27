Футбол
Взгляд.ру«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы
Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.ТАСС Спортвчера в 06:14
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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Вашингтон
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