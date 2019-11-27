Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

с чего всё началось

Политика В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Политика Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.

Кино Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.

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Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Политика Силуанов предложил сократить число надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

Спорт Россия вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу Благодаря победе в матче третьего тура группового этапа над сборной Белоруссии – 5:3, наша национальная сборная вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Бразилией.

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Политика Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.