По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, московский клуб за такое поведение фанатов оштрафован на 100 тыс. рублей. Фанаты «Спартака» с гостевого сектора на «Екатеринбург Арене» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время матча с «Уралом».

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

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