Футбол
RT на русскомКДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, московский клуб за такое поведение фанатов оштрафован на 100 тыс. рублей. Фанаты «Спартака» с гостевого сектора на «Екатеринбург Арене» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время матча с «Уралом».
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Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
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Китай выступил против выхода США из ДРСМД
Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым.
Политика
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Футбол
Болл-бой помог «Тоттенхэму» одержать победу в Лиге чемпионов
В начала второго тайма произошел эпизод, во время которого болл-бой мгновенно передал мяч защитнику "шпор" Сержу Орье.
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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
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В Роскачестве дали советы по выбору хурмы
Эксперты Роскачестава дали рекомендации по выбору хурмы в зимний период, а также рассказали о видах плода и о том, как лучше его обрабатывать.
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Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы.
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
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«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы
По данным «Медузы», в Москве потратили более 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев, при этом значительная их часть собирается в нарушение установленных правил.
Общество
В порт Петербурга прибыло судно с урановыми отходами из Германии
Сухогруз «Михаил Дудин» с отходами обогащения урана прибыл в порт Санкт-Петербурга. Об этом стало известно по данным портала Marinetraffic.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Футбол
ЦСКА пригласил Мукудаева на зимний сбор команды
Московский ЦСКА предложил датскому футболисту Асхабу Мукудаеву, который приезжал в команду на просмотр, приехать на зимний сбор армейцев в Испании.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
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Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.