РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

"Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки. Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.
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КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» больше, чем на полмиллиона рублей

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Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

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Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

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Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

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В Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.
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Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
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