РПЛ
Вести.Ru«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
"Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки. Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
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Накануне.Ru 01:26
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Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
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Политика
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МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
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Ведомости 08:31
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РБК 00:32
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РБК 09:38
Политика
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Летчиков разбившегося штурмовика Су-25УБ нашли в Ставропольском крае. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся летчики.
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Коммерсантъ вчера в 14:44
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Известия 07:50
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
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Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
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Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
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Отмечается, что до конца 2019 года все заинтересованные ведомства совместно с экспертами смогут предложить варианты, которые позволят легализовать eSIM в России.
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Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
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В Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.
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