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Вести.Ru«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
"Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки. Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.
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Штрафы «Зенита»: за скандирование болельщиками оскорбительных выражений клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование фанатами пиротехники — на 90 тысяч.Спорт-Экспресс06:15
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