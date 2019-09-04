"Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки. Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.

Читать в источнике