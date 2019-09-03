Футбол
Вести.Ru«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
"Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки. Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Происшествия
Названы вероятные причины крушения Су-25 на Ставрополье
Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, сообщил источник в военных кругах.
Взгляд.ру 07:45
Общество
Ураган «Дориан» затопил Багамы и погубил 7 человек
Разрушительный ураган «Дориан» унес жизни 7 человек. В данный момент стихия бушует у Восточного побережья США.
Политическая Экспертиза 07:39
Происшествия
За убийство гадалки жительница Ульяновска получила 8,5 лет колонии
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.
АиФ Ульяновск 04:18
Политика
Суд Бишкека признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева
4 сентября Бишкекский городской суд признал законным решение об аресте бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, отклонив жалобу о возможных нарушениях при его задержании, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.
Аргументы и Факты 05:33
Общество
Welt: умер фотограф Петер Линдберг
Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.
ТАСС 05:28
Политика
Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты
"Виталий, больше инфляции, 7 процентов рост!" - заметил глава государства.
Российская газета 07:37
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу
ТАСС 08:14
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Здоровье
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Авто
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ
Рекламная кампания автосалона во Франкфурте 2019 года проходит полным ходом, и Mercedes-Benz, в том числе, не остался в стороне и готовит что-то интересное.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Армия и оружие
Американский конвертоплан потренируется в небе Эстонии
География полетов конвертоплана охватит всю территорию Эстонии.
Военное.РФ 06:49
Транспорт
Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе
Мэр Сергей Собянин сегодня открыл движение по первому участку перспективной трассы - от Калужки до деревни Яковлево.
Российская газета 05:52
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Правительство России осенью разрешит многофункциональным центрам (МФЦ) принимать биометрические данные жителей страны.
Все новости (Нижний Тагил) 01:21
Происшествия
В челябинском Катав-Ивановске машина скорой помощи сбила ребёнка
Ребёнок выехал на дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба челябинского минздрава. Мальчик получил травмы средней тяжести.
REGNUM 07:30
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Футбол
«Челси» представил третий комплект формы на текущий сезон
Бомбардир.ру 03:28
Гаджеты
Владельцы Tesla из-за сбоя в приложении не смогли открыть свои машины
Как сообщает интернет сервис Downdetector.com, сбой в самом деле наблюдался в этом приложении.
В городе R 05:43