Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

"Зенит" же оштрафован на 140 тысяч рублей: 90 тысяч – за пиротехнику, 50 тысяч – за оскорбительные кричалки. Напомним, после восьми туров чемпионата России "Зенит" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом» на 425 тысяч рублей

Бомбардир.ру08:17

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