Футбол
REGNUM«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами
Московский «Спартак» выплатит штраф за оскорбления своих болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 27 ноября сообщает «Чемпионат». Отмечается, что «Спартак» оштрафован на сумму 100 тыс. рублей.
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Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.ТАСС Спортвчера в 06:14
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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками
Спорт-Экспрессвчера в 15:24
КДК определился с санкциями в отношении «Спартака» за оскорбления фанатами Дзюбы
Sport.ruвчера в 06:44
КДК оштрафовал «Локомотив» за кричалки болельщиков в адрес Божовича и «Спартака»
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