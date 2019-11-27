Футбол

REGNUMREGNUM«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами

Московский «Спартак» выплатит штраф за оскорбления своих болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 27 ноября сообщает «Чемпионат». Отмечается, что «Спартак» оштрафован на сумму 100 тыс. рублей.
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«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
ТАСС Спортвчера в 06:14

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«Зенит» заплатит самый большой штраф по итогам 17-го тура РПЛ

Sportbox.RUвчера в 12:11

«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

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КДК оштрафовал «Спартак» за кричалку фанатов «Дзюба, Дзюба, иди на ###» на 100 тысяч рублей

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КДК оштрафовал «Локомотив» за кричалки болельщиков в адрес Божовича и «Спартака»

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КДК оштрафовал «Зенит» на 190 тыс. рублей

Sport24.ruвчера в 06:23
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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

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ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
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Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Россия и Украина обсудили претензии по газу

Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
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Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

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Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

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Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

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Россия вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

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Суд заочно арестовал литовского банкира по делу братьев Магомедовых

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Минимальная цена на iPhone рекордно снизилась в России

В России цена на iPhone 6S снизилась до рекордного минимума. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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