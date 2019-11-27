Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб "Спартак" заплатит 100 тысяч рублей штрафа за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Дзюбы

Политика В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.

Шоу-бизнес Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.

Наука В вечной мерзлоте в Сибири нашли щенка возрастом 18 тыс. лет В Сибири ученые нашли сохранившееся в вечной мерзлоте тело щенка, пролежавшее во льдах около 18 тыс. лет, пишут СМИ.

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты пригрозил судом Дмитрию Шепелеву и его команде Бывший муж Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов удивил Дмитрия Шепелева своими требованиями.

Футбол Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь» С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.

Культура Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор» Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".

Происшествия Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.

Политика На Украине задержали бизнесмена Альперина Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.

Политика Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Общество Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.

Происшествия Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.

Музыка 72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети «Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.

Общество Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить проблему " торчащих ног" в плацкартных вагонах Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.

Политика Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.

Космос Live: запуск ракеты Electron с малыми спутниками Ракета выведет на орбиту целый ряд малых спутников для разных операторов.

Энергетика Цену на газ для населения Украины снизят в I квартале 2020 года Сегодня глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что стоимость газа для украинского населения в I квартале 2020 года снизится на 7%.

Общество Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год Депутаты Московской городской думы большинством голосов приняли закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба городского парламента.

Армия и оружие Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Общество Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).