Футбол
Интерфакс-Спорт«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Дзюбы
Московский футбольный клуб "Спартак" заплатит 100 тысяч рублей штрафа за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
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Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.ТАСС Спорт06:14
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