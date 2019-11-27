Футбол

REGNUMREGNUM«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами

Московский «Спартак» выплатит штраф за оскорбления своих болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 27 ноября сообщает «Чемпионат». Отмечается, что «Спартак» оштрафован на сумму 100 тыс. рублей.
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«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
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