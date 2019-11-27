Футбол

Взгляд.руВзгляд.ру«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы

Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
ТАСС Спортвчера в 06:14

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«Зенит» заплатит самый большой штраф по итогам 17-го тура РПЛ

Sportbox.RUвчера в 12:11

«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

Спорт-Экспрессвчера в 15:24

КДК определился с санкциями в отношении «Спартака» за оскорбления фанатами Дзюбы

Sport.ruвчера в 06:44

«Зенит» заплатит самый большой штраф по итогам 17-го тура РПЛ

Матч ТВвчера в 12:11

КДК оштрафовал «Спартак» за кричалку фанатов «Дзюба, Дзюба, иди на ###» на 100 тысяч рублей

Sports.ruвчера в 06:20

КДК оштрафовал «Локомотив» за кричалки болельщиков в адрес Божовича и «Спартака»

Чемпионатвчера в 06:43

КДК оштрафовал «Зенит» на 190 тыс. рублей

Sport24.ruвчера в 06:23
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
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Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

После в сториз игрок выложил коллаж с этим снимком. На второй его части запечатлен Путин, упавший на лед.
Газета.Ru вчера в 15:08
Политика

Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
ТАСС 07:11
Общество

Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
REGNUM вчера в 06:12
Наука

В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире

SakhaPress.ru 02:59
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей

Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Армия и оружие

Асад указал Франции на незаконность присутствия ее военных в Сирии

Асад подчеркнул, что нет особой разницы между поддержкой терроризма и отправкой военных для оккупации страны.
Экономика сегодня 08:17
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:38
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru вчера в 09:06
Армия и оружие

МИД РФ: публикация WikiLeaks подтверждает предвзятость ОЗХО

Опубликованное на сайте WikiLeaks письмо, в котором раскритикован доклад миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в сирийском городе Дума, подтверждает предвзятость выводов этой миссии.
REGNUM 07:34
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Бомбардир.ру вчера в 13:44
Культура

В Сети появилось видео тренировки, после которой умер Годфри Гао

В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
РЕН ТВ 08:28
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Недвижимость

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Газета.Ru 06:55
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus

RuNews24.ru вчера в 05:08
Спорт

Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
BFM.ru 07:15
Здоровье

Екатеринбурженка отсудила полмиллиона рублей за врачебную ошибку

Уралинформбюро 02:17
Политика

Украина решила ввести новые санкции в отношении России

На заседании Кабинета министров Украины было принято решение ввести санкции против 131 юридического лица, которые осуществляли телевещание и радиовещание в Крыму, а также поставляли материалы для оборонно-промышленного комплекса России.
Свободная Пресса вчера в 12:37
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Гаджеты

Apple оснастит iPhone 12 инновационным экраном

Прошлые слухи говорили о выходе четырех версий iPhone 12: стандартной, Pro, Pro Max и, возможно, Pro Max 5G.
Ридус 07:53
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Коммерсантъ вчера в 12:57
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Sportbox.RU 06:04
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