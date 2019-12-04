Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей

"Зенит" отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Из них 100 тысяч - за скандирование нецензурных выражений, 50 тысяч - за бросание на поле бумажных лент. "Спартак" в 17-м туре также был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы во время матча против "Урала" в Екатеринбурге.
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с чего всё началось

«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления Артема Дзюбы

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
ТАСС Спорт06:11

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«Динамо» оштрафовано на 220 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс06:09

Глава КДК: «За неподобающее поведение футболистов „Спартак“ заплатит 100 тыс. рублей»

Sport24.ru06:53

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«Спартак» оштрафовали на 250 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

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Авторадио02 декабря в 09:55

Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

Подъём02 декабря в 09:41

Задержанным за оскорбление Дзюбы стал известный фанат «Спартака» Валера Амиго

Невские Новости02 декабря в 08:24
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

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Общество

В команде Трампа назвали возможные сроки сделки с Китаем

Торговая сделка с Китаем может быть заключена в этом году, сообщила 2 декабря советник американского президента Келлиэнн Конуэй, сообщает Reuters.
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Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
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Общество

В США предрекли крах России как космической державы

Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).
REGNUM 07:04
Футбол

Колобков поставил сборной России задачу войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Министр спорта России Павел Колобков поставил перед сборной России по футболу задачу попасть в первую десятку рейтинга ФИФА.
РБК 06:49
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В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
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Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
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Фигурное катание

Стала известна программа Загитовой на Финал Гран-при

Стала известна прыжковая программа российской фигуристки Алины Загитовой на Финал Гран-при. Информация об этом появилась сайте ISU.
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В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

РИА Новости 01:33
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Токаев объяснил позицию Казахстана по вопросу присоединения Крыма

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает присоединение Крыма к России "аннексией".
Газета.Ru 07:19
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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РИА Новости 04:31
Происшествия

СКР расследует хищение более 1,6 млрд рублей в Калининградской области

СКР продолжает расследование уголовного дела о хищении свыше 1,6 млрд рублей при строительстве морского терминала под Калининградом.
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Германия советует Украине привести газовую сеть в порядок

Федеральное правительство Германии советует Украине заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов.
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Наука

Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали

Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.
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Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
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В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

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РИА Новости вчера в 12:20
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

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Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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