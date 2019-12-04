Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

с чего всё началось

"Зенит" отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Из них 100 тысяч - за скандирование нецензурных выражений, 50 тысяч - за бросание на поле бумажных лент. "Спартак" в 17-м туре также был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы во время матча против "Урала" в Екатеринбурге.

«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей

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