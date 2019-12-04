Футбол
Российская газета«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей
"Зенит" отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Из них 100 тысяч - за скандирование нецензурных выражений, 50 тысяч - за бросание на поле бумажных лент. "Спартак" в 17-м туре также был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы во время матча против "Урала" в Екатеринбурге.
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Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.ТАСС Спорт06:11
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Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы
Авторадио02 декабря в 09:55
Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы
Подъём02 декабря в 09:41
Задержанным за оскорбление Дзюбы стал известный фанат «Спартака» Валера Амиго
Невские Новости02 декабря в 08:24
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