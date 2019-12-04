Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. За скандирования нецензурных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления Артема Дзюбы

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
ТАСС Спорт06:11

Подробнее о событии

«Спартак» оштрафовали на 250 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

Дождь07:23

Глава КДК: «За неподобающее поведение футболистов „Спартак“ заплатит 100 тыс. рублей»

Sport24.ru06:53

Задержанным за оскорбление Дзюбы стал известный фанат «Спартака» Валера Амиго

Невские Новости02 декабря в 08:24

«Динамо» оштрафовано на 220 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс06:09

Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

Авторадио02 декабря в 09:55

Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

Подъём02 декабря в 09:41

КДК оштрафовал «Динамо» за пиротехнику и нецензурные выражения в матче с «Локо»

Чемпионат06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:24
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин

Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары.
RT на русском 07:56
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время 07:53
Политика

Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.
РИА Новости 08:41
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
СургутИнтерНовости 03:39
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика

Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Что происходит 08:22
Гаджеты

Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max

Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.
Astera вчера в 12:48
Политика

Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
RT на русском 09:01
Общество

Активисту Гальперину попросили изменить условный срок на реальный

Активисту Глебу Гальперину могут изменить условный срок за "призывы к экстремизму" на реальный.
Московский Комсомолец 08:56
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Политика

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Коммерсантъ 06:49
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Известия 08:29
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 04:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Lisa.ru 01:45
Футбол

Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид во время дебюта в «Арсенале»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал нового тренера "Арсенала" Фредрика Юнгберга.
Sport.ru 07:44
Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Газета.Ru 08:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Политика

Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука в Киеве

Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов.
ТАСС 08:38
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное