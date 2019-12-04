Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. За скандирования нецензурных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.
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«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления Артема Дзюбы

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
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Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

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Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

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Политика

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Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Рассел стал лучшим по итогам второго дня тестов в Абу-Даби

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