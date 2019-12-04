Футбол
Gazeta.SPb«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. За скандирования нецензурных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.
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Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.ТАСС Спорт06:11
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Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы
Авторадио02 декабря в 09:55
Группу из 19 фанатов «Спартака» оштрафовали за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы
Подъём02 декабря в 09:41
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