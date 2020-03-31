Футболисты "Спартака" продолжат поддерживать форму в домашних условиях в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Спартак» останется на карантине до 4 мая

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса Ученые из КНР заявили об открытии еще одного способа лечения коронавирусной инфекции, сообщается в газете South China Morning Post.

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Экономика Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).

Общество Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Авто На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

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Шоу-бизнес Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".