Столичный «Спартак» не будет предпринимать попыток подписать форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщил источник Федерального агентства новостей. Красно-белые по-прежнему планируют усиление линии атаки, однако рассматривают другие кандидатуры. «Спартак» может подписать легионера.

с чего всё началось

Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда. Не исключено, что «Спартак» в этой ситуации сделает выбор в пользу легионера.

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