Футбол

MetaratingsMetaratings«Спартак» отказался от покупки Соболева

Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда. Не исключено, что «Спартак» в этой ситуации сделает выбор в пользу легионера.
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с чего всё началось

«Спартак» отказался от покупки нападающего «Крыльев Советов»

Столичный «Спартак» не будет предпринимать попыток подписать форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщил источник Федерального агентства новостей. Красно-белые по-прежнему планируют усиление линии атаки, однако рассматривают другие кандидатуры. «Спартак» может подписать легионера.
ФАНвчера в 08:35

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«Спартак» отказался от покупки нападающего «Крыльев Советов»

ФАНвчера в 08:35

Источник: «Спартак» отказался от приобретения Соболева

Sportbox.RUвчера в 10:09

Источник: «Спартак» отказался от приобретения Соболева

Матч ТВвчера в 10:09

«Спартак» отказался от покупки Соболева

Metaratingsвчера в 10:25

СМИ сообщили об отказе «Спартака» от покупки Александра Соболева

Известиявчера в 09:58

СМИ: «Спартак» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ

RT на русскомвчера в 11:54

СМИ: «Спартак» отказался от приобретения Александра Соболева

Волга Ньюсвчера в 23:30
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:03, Ашберн
Общество

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Известия вчера в 21:55
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Газета.Ru вчера в 06:00
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Политика

Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину

ИА Новороссия вчера в 14:47
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Чемпионат 10 ноября в 13:24
Армия и оружие

В Китае рассказали о способности России 10 раз уничтожить США

Есть еще Россия, которая способна уничтожить территорию Штатов минимум 10 раз, пишет китайское издание Sohu.
Известия вчера в 23:02
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.
Lenta.ru 00:58
Технологии

WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Армия и оружие

Израиль нанес удар по командиру группировки «Исламский джихад» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла в ночь на вторник удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
ТАСС вчера в 23:45
Авто

В России автомобили дорожают на фоне снижения спроса

Мой Брянск 10 ноября в 23:18
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Авто

Названы цены на новую Lada Vesta с вариатором

11 ноября российский автогигант озвучил стоимость седана и универсала в новой версии, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Газета DAILY вчера в 12:53
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ведомости 00:43
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Общество

У семьи бывшего прокурора Хакасии нашли таунхаус в Испании

"Эхо Москвы" опубликовало расшифровку расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про экс-прокурора Хакасии, а ныне прокурора Москвы Дениса Попова.
ИА Хакасия вчера в 22:10
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

В России предложили ввести «пропускной режим» при доступе в интернет

В Госдуму и Совет Федерации направлено предложение обсудить введение в России обязательной регистрации пользователей интернета, сообщает ТАСС.
Daily Storm 00:50
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Общество

Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств

Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 10 ноября в 09:14
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец вчера в 05:54
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
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