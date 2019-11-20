«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

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