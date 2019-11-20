Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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Стал известен клуб, который выступит вместо «Спартака» на Florida Cup

Sport24.ruвчера в 15:04

«Нью-Йорк Сити» заменит «Спартак» на Florida Cup

Спорт-Экспресс01:20

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

Чемпионатвчера в 12:55

«Спартак» проведет январский сбор в ОАЭ вместо участия во Florida Cup

РИА Новостивчера в 13:09

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ

Sportbox.RUвчера в 13:06

«Спартак» проведет сбор в ОАЭ вместо участия в американском турнире

Советский спортвчера в 13:24

Вместо «Спартака» на Florida Cup выступит «Нью-Йорк Сити»

Soccer.ru01:36
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Политика

Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
Политика

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
ТАСС 04:31
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Известия вчера в 17:47
Армия и оружие

МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Rambler News Service вчера в 04:54
Финансы

Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок

Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания

Слово и Дело 19 ноября в 07:45
Происшествия

Причину химического запаха в Купчино ищут в канализации

Ранее АБН сообщало о том, что жители Купчино пожаловались на резкий химический запах.
АБН 02:56
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Общество

Финансирование российского аналога «Википедии» составит 2 млрд рублей

В приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. говорится, что в ближайшие три года правительство направит почти 1,7 млрд руб. на создание энциклопедии.
Ведомости 04:30
Общество

Сбербанк отправил клиенту СМС с паролем, призывающим «убивать евреев»

Сбербанк прислал одному из своих клиентов СМС с информацией о персональных условиях, которые можно оформить в офисе, назвав указанный пароль — CRYVKILLJEWS.
Life.ru 04:37
Общество

Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер

Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
ГТРК Кострома вчера в 07:25
Общество

На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело

Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Примечания 03:52
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Политика

Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины

Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.
Южный Федеральный вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
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Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину

Лезги газет 02:07
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru вчера в 01:45
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 04:45
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Кино

Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»

В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Культуромания 19 ноября в 15:24
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Экономика

ВТБ профинансирует строительство «Восточного выезда в Уфе»

НТА-Приволжье 03:25
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Футбол

Российский футболист пропал в Турции

Спорт-Экспресс 03:55
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