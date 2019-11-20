Футбол
Чемпионат«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ
Sportbox.RUвчера в 13:06
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Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Политика
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
Космос
Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Армия и оружие
МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Финансы
Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок
Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Шоу-бизнес
Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания
Происшествия
Причину химического запаха в Купчино ищут в канализации
Ранее АБН сообщало о том, что жители Купчино пожаловались на резкий химический запах.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Общество
Финансирование российского аналога «Википедии» составит 2 млрд рублей
В приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. говорится, что в ближайшие три года правительство направит почти 1,7 млрд руб. на создание энциклопедии.
Общество
Сбербанк отправил клиенту СМС с паролем, призывающим «убивать евреев»
Сбербанк прислал одному из своих клиентов СМС с информацией о персональных условиях, которые можно оформить в офисе, назвав указанный пароль — CRYVKILLJEWS.
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Политика
Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины
Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Экономика
ВТБ профинансирует строительство «Восточного выезда в Уфе»
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Футбол