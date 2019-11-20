Футбол
Чемпионат«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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Общество
В МВД признали отца Багдасарян законным гражданином России
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Политика
Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Авто
Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500
Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.
Авто
Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил первый в своей 106-летней истории кроссовер.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Кино
Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Общество
Криштиану Роналду женился на своей давней подруге Джорджине Родригес
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в амплуа форварда в итальянском «Ювентусе», тайно женился на своей давней подруге Джорджине Родригес, сообщает Mundo Deportivo.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским
Путин полагает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
Спорт
Объявлен список номинантов The Game Awards 2019
Организаторы премии The Game Awards 2019 объявили список претендентов на победу в 29 номинациях.
Гаджеты
Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro
Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Игры
Valve анонсировала продолжение Half-Life
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.