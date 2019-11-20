Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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Стал известен клуб, который выступит вместо «Спартака» на Florida Cup

Sport24.ru15:04

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

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«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январские сборы в ОАЭ

Спорт-Экспресс12:55

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ

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«Спартак» проведет январский сбор в ОАЭ вместо участия во Florida Cup

РИА Новости13:09

«Спартак» проведет сбор в ОАЭ вместо участия в американском турнире

Советский спорт13:24

«Спартак» проведёт сбор в ОАЭ вместо участия во Florida Cup

Metaratings13:23
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В МВД признали отца Багдасарян законным гражданином России

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Россия пустит грузы в обход Прибалтики

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Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Газета.Ru 16:58
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Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Lenta.ru 12:52
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Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане

Вести Агула 13:31
Авто

Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500

Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.
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Авто

Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил первый в своей 106-летней истории кроссовер.
Lenta.ru 11:51
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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
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Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
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Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

REGNUM вчера в 03:24
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru 11:20
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Общество

Криштиану Роналду женился на своей давней подруге Джорджине Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в амплуа форварда в итальянском «Ювентусе», тайно женился на своей давней подруге Джорджине Родригес, сообщает Mundo Deportivo.
Пятый канал 16:14
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения.
ТВ Центр 14:15
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Российская газета 16:20
Политика

Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским

Путин полагает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
Московский Комсомолец 06:51
Спорт

Объявлен список номинантов The Game Awards 2019

Организаторы премии The Game Awards 2019 объявили список претендентов на победу в 29 номинациях.
3DNews вчера в 14:52
Кино

СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»

РБК 13:50
Гаджеты

Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro

Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
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Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Игры

Valve анонсировала продолжение Half-Life

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
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Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

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