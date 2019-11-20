Футбол
Чемпионат«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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Политика
США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник
Политика
Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что диалог необходимо вести даже «с самыми трудными партнерами», имея в виду Россию.
Общество
Путин желает увеличить реальные доходы россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Спорт
Назван состав сборной России на Кубок мира по биатлону и Кубок IBU
Определен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает СБР.
Происшествия
Во Владивостоке ОМОН задержал новобрачных за стрельбу возле ЗАГСа
Полиция Владивостока задержала пару молодоженов, которые в честь своей свадьбы устроили стрельбу возле Первомайского ЗАГСа.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Кино
Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заинтересован в покупке у РФ вооружений, включая С-400
Футбол
Агент Ибрагимовича ведет переговоры с «Миланом»
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Здоровье
Упор на профилактику заболеваний сделает амурский Минздрав
В Приамурье медики сделают упор на профилактику заболеваний. Это поможет увеличить продолжительность жизни амурчан.
Футбол
УЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море
Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.