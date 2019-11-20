Футбольный клуб "Спартак" (Москва) решил не принимать участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз, сообщается на сайте клуба.

«Спартак» отказался от участия в турнире в США из-за визовых проблем

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