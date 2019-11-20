Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Спартак» отказался от участия в турнире в США из-за визовых проблем

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) решил не принимать участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз, сообщается на сайте клуба.
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Стал известен клуб, который выступит вместо «Спартака» на Florida Cup

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