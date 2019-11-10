Спорт
РБК«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо. Причиной такого решения стали проблемы с получением футболистами виз в США.
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К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.
— Леонид Федун, российский предпринимательТАСС Спорт 03:04
с чего всё началось
Футбольный клуб "Спартак" из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе. Об этом ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.ТАСС Спорт03:04
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