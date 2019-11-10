Футбольный клуб "Спартак" из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе. Об этом ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

с чего всё началось

К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо. Причиной такого решения стали проблемы с получением футболистами виз в США.

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

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