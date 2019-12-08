РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» отметил протестную акцию фанатов в социальных сетях

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Пресс-служба московского «Спартака» не стала игнорировать протестную акцию фанатов, состоявшуюся во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». На 30-й минуте встречи фанаты красно-белых начали покидать трибуну за воротами и в скором времени освободили сектора.
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