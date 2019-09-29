Футбол
Газета.Ru«Спартак» отправил в отставку Кононова
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 11:31
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
Рамблер 10:24
Гаджеты
Apple может вернуть на iPhone светящийся «яблочный» логотип
На новые модели Apple iPhone может вернуться логотип в виде светящегося яблока.
Профиль 08:56
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Экономика
Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Авто
Названы три бюджетных иномарки для начинающих водителей
В список вошли три модели, которые идеально подойдут для начинающих автовладельцев.
iReactor 14:35
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Общество
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Брест»
Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Советский спорт вчера в 15:59
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Происшествия
Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10