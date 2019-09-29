Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» отправил в отставку Кононова

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
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