Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» отправил Кононова в отставку

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.
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