Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» отправил в отставку Кононова

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новостивчера в 12:30

Олег Кононов уволен из «Спартака». Какие ставки сыграли

Чемпионат03:00

Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение

Sports.ruвчера в 16:04

Кто станет новым тренером «Спартака»? Все возможные варианты для Федуна

Sport24.ru07:15

Официально: «Спартак» отправил в отставку Кононова

Sport.ruвчера в 12:43

Кононов не явился на пресс-конференцию и проигнорировал интервью в смешанной зоне после поражения от «Оренбурга»

Матч ТВвчера в 13:05

«Спартак» с Кононовым не дотерпел неделю. А вы вообще знаете, сколько будет стоить Карпин?

Спорт-Экспрессвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

РИА Новости 12:13
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru 09:09
Кино

«Мы больше не в Хоукинсе»: Netflix выпустил тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Дата его выхода пока неизвестна.
Афиша Daily 12:45
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика

В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений

Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Финансы

Подсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Политика

В Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве

Ранее в ПАСЕ проголосовали за проведение дебатов по прошедшим митингам в Москве.
Говорит Москва 10:24
Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Здоровье

Врачи назвали признаки микроинсульта

Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия 05:30
Армия и оружие

Создатель немецкой РЛС опровергает «невидимость» F-35

Немецкая компания создала радиолокационную станцию, работа которой опровергла усиленно пропагандируемую «невидимость» F-35.
Военное обозрение 02:24
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Футбол

Шалимов проведёт переговоры со «Спартаком»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов претендует на пост главного тренера «Спартака».
Metaratings 13:33
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru 11:40
Политика

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Энергетика

Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee 02:30
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Политика

В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Политика

Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию

Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Происшествия

Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Lenta.ru 06:23
Армия и оружие

Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали

Политическая Экспертиза 06:17
Происшествия

Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро возобновлено и вводится в график после инцидента с пассажиром.
ТАСС 12:12
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой

Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 27 сентября в 16:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное