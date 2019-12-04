Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".

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«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

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