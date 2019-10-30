Футбол
ФАН«Спартак» планирует сохранить Мельгарехо
Московский футбольный клуб «Спартак» планирует сохранить в своем составе полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. По данным источника ФАН, руководство клуба планирует продлить контракт с Мельгарехо.
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Мельгарехо: Хочу ли я остаться в «Спартаке»? Безусловно, но не всё зависит от меня
Bookmaker-ratings.ru05:28
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Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
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Газета.Ru 07:22
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Газета.Ru 12:16
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ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
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Lenta.ru вчера в 08:25
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В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР
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Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
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Россию обеспокоила тысяча спутников США в космосе
Группировка спутников США в космосе превышает тысячу аппаратов, сообщил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Взгляд.ру вчера в 23:58
Общество
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Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
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Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
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СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
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Известия 09:49
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.
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Газета.Ru 07:36
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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
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Моуринью выразил готовность возглавить «Арсенал»
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Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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