Московский футбольный клуб «Спартак» планирует сохранить в своем составе полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. По данным источника ФАН, руководство клуба планирует продлить контракт с Мельгарехо.

Общество Дания разрешила строительство «Северного потока-2» Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

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