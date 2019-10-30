Футбол

ФАНФАН«Спартак» планирует сохранить Мельгарехо

Московский футбольный клуб «Спартак» планирует сохранить в своем составе полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. По данным источника ФАН, руководство клуба планирует продлить контракт с Мельгарехо.
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