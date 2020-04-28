Коронавирус

Pravda.RuPravda.Ru«Спартак» планирует возобновить тренировки 15 мая

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о планах команды по возобновлению сезона. По его словам, тренировки красно-белые могут начать проводить с 15 мая. Вместе с тем Жиго заявил, что многое зависит от решения властей.
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Жиго: игроки «Спартака» должны вернуться к тренировкам в команде 15 мая

РИА Новости10:08

Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам

RT на русском09:39

Жиго сообщил, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки

Матч ТВ09:06

Жиго сообщил, что «Спартак» возобновит тренировки не раньше 15 мая

Спорт-Экспресс09:14

Жиго рассказал, когда «Спартак» возобновит тренировки

Metaratings08:59

Футбольный «Спартак» может начать тренировки 15 мая

Вести.Ru08:59

Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки

Soccer.ru08:58
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».
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