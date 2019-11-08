Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака".

Общество В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Культура Юбилейный фестиваль настольных игр «Игрокон 2019» откроется 16 ноября Любителей и ценителей хардкорных настольных игр 16 и 17 ноября ждут в КВЦ «Сокольники» в Москве, Там пройдёт юбилейный, десятый «Игрокон», самый крупный фестиваль настолок в СНГ.

Политика Большинство граждан ДНР и ЛНР не видят себя в составе Украины Как сообщал «Новый День», граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Единоборства Завада прокомментировал победу над братом Нурмагомедова Немец Давид Завада прокомментировал победу над двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром в его дебютном поединке в UFC на турнире в Москве.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Общество В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.

Общество Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.