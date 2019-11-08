Футбол
РИА Новости«Спартак» победил «Крылья Советов» в молодежном первенстве России
Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака".
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Хавбек «Крыльев Советов» получил ужасную травму в матче со «Спартаком» в молодежном первенстве
Спорт-Экспрессвчера в 09:33
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве. В матче было забито 6 голов
Sport24.ruвчера в 08:14
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в молодежном первенстве
Sportbox.RUвчера в 07:59
Дубль Репяха принес «Спартаку» победу над «Крыльями» в молодежном первенстве
Советский спортвчера в 08:13
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Футбол
«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Футболисты «Краснодара» прилетели в Москву на матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщается в официальном Twitter «быков».
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Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
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Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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