Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» победил «Крылья Советов» в молодежном первенстве России

Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака".
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Хавбек «Крыльев Советов» получил ужасную травму в матче со «Спартаком» в молодежном первенстве

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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства России

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Дубль Репяха принес «Спартаку» победу над «Крыльями» в молодежном первенстве

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«Спартак» победил «Крылья Советов» в молодежном первенстве России

РИА Новостивчера в 08:11
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Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

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Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
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Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

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В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
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Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
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Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пожаловался в секретариат Интерпола.
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В США научились делать водку из воды и воздуха

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В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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