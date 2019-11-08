Футбол
РИА Новости«Спартак» победил «Крылья Советов» в молодежном первенстве России
Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Спартака".
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