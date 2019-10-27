Встреча «Спартака» и «Локомотива» состоялась сегодня, 27 октября, в рамках 14-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «красно-белых». Благодаря этому «Локомотив» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а «Зенит» закрепил за собой звание лидера.

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