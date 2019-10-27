РПЛ

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Спартак» победил «Локомотив» и помог «Зениту» стать лидером РПЛ

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Встреча «Спартака» и «Локомотива» состоялась сегодня, 27 октября, в рамках 14-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «красно-белых». Благодаря этому «Локомотив» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а «Зенит» закрепил за собой звание лидера.
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