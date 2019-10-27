Встреча «Спартака» и «Локомотива» состоялась сегодня, 27 октября, в рамках 14-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «красно-белых». Благодаря этому «Локомотив» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а «Зенит» закрепил за собой звание лидера.

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Происшествия В Японии арестовали напавших на полицию военных США Троих военнослужащих США арестовали в Японии за нападение на полицию. Об этом 28 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Политика МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса "По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.

Технологии Видеосервис Apple запустится без русской озвучки В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.

Недвижимость Закупка квартир на 82 млрд рублей: застройщики нашли лазейку в запрете на долевое строительство С 1 октября продавать квартиры по старым правилам через договоры долевого участия (ДДУ) могут только те застройщики, в проектах которых степень строительной готовности составляет не менее 30%, а доля проданных квартир – не менее 10%.

Культура Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы Министерство финансов и Центробанк планируют обсудить проект нового продукта — гарантированного пенсионного плана (ГПП), — который позволит гражданам России самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства.

Политика Разворот на Африку: с кем России придется конкурировать за континент 24 октября 2019 года завершился саммит «Россия — Африка», который стал не просто победой российской внешней политики, а эпохальным событием, собравшим за одним столом политический истеблишмент всего африканского континента, на котором расположено 55 государств.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».