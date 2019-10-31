Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене». Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Армия и оружие Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Здоровье Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Автоспорт Утверждён регламент на сезон 2021 года Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Экономика Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Экономика В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Политика Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины» Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.