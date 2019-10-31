Футбол
РБК«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене». Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
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