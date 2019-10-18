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РИА НовостиРИА Новости«Спартак» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Спартак — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2 фото
Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Гол на 84-й минуте забил Степан Мельников.
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