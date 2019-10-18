Футбол
РИА Новости«Спартак» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Гол на 84-й минуте забил Степан Мельников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
Армия и оружие
Турция возобновила военные действия в Сирии
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Армия и оружие
Ядерное оружие США управлялось с восьмидюймовых дискет
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Футбол
Четыре игрока ФК «Ростов» могут уйти из команды зимой
Четыре игрока ФК «Ростов» могут покинуть клуб зимой 2020 года.
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5,4%
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра
Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Политика
Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
Авто
Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe
15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.