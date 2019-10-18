Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Спартак — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2 фото
Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Гол на 84-й минуте забил Степан Мельников.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Молодежка «Спартака» обыграла «Рубин»

Спорт-Экспресс08:01

«Спартак» в большинстве одолел «Рубин» в концовке матча молодёжного первенства

Чемпионат08:01

«Спартак» благодаря голу на 85-й минуте обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

Sport24.ru07:59

Молодежка «Спартака» вырвала победу у сверстников из «Рубина»

Sportbox.RU07:54

«Молодежка» «Спартака» в большинстве обыграла «Рубин»

Советский спорт08:12

«Спартак» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

РИА Новости08:07

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства России

МК-Спорт09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Новая Кубань 08:23
Футбол

Фанаты «Спартака» просят Федуна назвать цену покупки клуба

В письме болельщики просят Федуна рассказать об условиях передачи клуба и назвать стоимость его покупки.
Росбалт 07:27
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая призналась, что уже неделю голодает

Дни24 02:54
Общество

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

РБК 08:31
Хоккей

СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.
RT на русском 08:08
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Происшествия

Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске

В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Армия и оружие

Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии

Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи.
REGNUM 08:35
Общество

Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Политика

Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
Взгляд.ру 09:07
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Общество

«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В Лондоне осужден внук экс-президента Казахстана Назарбаева

Суд в Лондоне приговорил 28-летнего внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана к году лишения свободы условно.
Московский Комсомолец 07:55
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Шоу-бизнес

В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой

На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика

На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
ТАСС 07:42
Футбол

Началась продажа билетов на игру Сан-Марино и России

РФС объявил о старте продаж билетов на игру между сборными Сан-Марино и России, которая пройдет 19 ноября на стадионе «Серравалле» в рамках отборочного раунда Евро-2020.
ProstoProSport 08:00
Наука

Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 15 октября в 11:07
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное