Московский "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Гол на 84-й минуте забил Степан Мельников.

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