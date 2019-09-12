Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com". Красно-белый выразили недовольство словами болельщика, написанными в твиттере во время матча команд на предсезонном турнире.

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание

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