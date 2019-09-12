Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм

Московский «Спартак» отправил заявление в прокуратуру, обвинив известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова в расизме. Администрацию клуба возмутило высказывание фаната в адрес темнокожего легионера: Малосолов назвал Адриано «обезьяной». Красно-белых возмутила запись в Twitter Малосолова.
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с чего всё началось

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной»

Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова. Недовольство красно-белых вызвала запись в «твиттере» Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер», в котором им противостояли «армейцы».
Чемпионат08:52

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Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

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Спорт-Экспресс09:26

Суд 27 сентября рассмотрит дело Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной

Sport24.ru09:37

«Спартак» намерен наказать журналиста Малосолова за расизм, заседание суда 27 сентября

Евро-футбол.ру09:38

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Агентство Москва10:18

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание

Газета.Ru09:58

Болельщику ЦСКА грозит до 15 суток за «расизм» после твита о Луисе Адриано

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