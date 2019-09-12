Футбол
Телеканал 360°«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм
Московский «Спартак» отправил заявление в прокуратуру, обвинив известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова в расизме. Администрацию клуба возмутило высказывание фаната в адрес темнокожего легионера: Малосолов назвал Адриано «обезьяной». Красно-белых возмутила запись в Twitter Малосолова.
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Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова. Недовольство красно-белых вызвала запись в «твиттере» Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер», в котором им противостояли «армейцы».Чемпионат08:52
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